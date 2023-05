Moro se reúne com Moraes horas após cassação de Deltan

Um dia depois da cassação do mandato de Deltan Dallagnol (Podemos-PR), o senador Sergio Moro (União-PR), encontrou-se com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na sede da Corte. A reunião ocorreu sem nenhum alarde.

Curiosamente, por causa do encontro com Moraes, Moro faltou à despedida de Deltan da Câmara dos Deputados. O ex-procurador fez um pronunciamento. A ausência do aliado foi a mais notada, já que os dois são colegas de Estado e Operação da Lava Jato.

O então ministro da Justiça, Sergio Moro, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 2019. Foto: Dida Sampaio/Estadão - 25/02/2019

Mas, a equipe do senador fez mistério sobre os compromissos da tarde desta quarta, 17. “O senador está cumprindo uma agenda externa, tentou chegar a tempo mas não conseguiu”, informou a assessoria.

A Coluna do Estadão confirmou que Moro esteve no STF e conversou com Moraes no intervalo da sessão do plenário.

Procurada, a assessoria do Supremo disse que a audiência com o senador foi uma das quatro que o ministro teve nesta tarde. “Todas (foram) marcadas desde a semana passada. Assunto com Moro: PL sobre segurança pública”, disse.

