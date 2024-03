Nova ‘trapalhada’ na gestão de Nísia Trindade na Saúde aumenta apetite do Centrão

Integrantes do grupo ressaltam que o Brasil é conservador e avaliam que a ministra Nísia Trindade “entregará o cargo de bandeja” se houver novos episódios que possam afetar a popularidade do governo e repercutam negativamente, como ocorreu no caso da dança sensual em evento da pasta, no ano passado.

A nova ocorrência na gestão de Nísia dificulta a aproximação de Lula com os evangélicos. Como revelou a Coluna do Estadão, a Frente Parlamentar Evangélica monitora notas, portarias e decretos do governo que atingem a pauta de costumes, e a cada ato se distancia mais.

Lula protegeu Nísia Trindade de ofensiva do Centrão

Em julho do ano passado, em meio à ofensiva do Centrão pelo Ministério da Saúde, o presidente Lula afirmou que Nísia continuaria no comando da pasta. Ele disse que a ministra poderia “dormir e acordar tranquila” porque faz um bom trabalho.

Nessa ocasião, parlamentares pressionavam pela queda de Nísia pela demora na liberação de emendas do governo federal. A reclamação era com as travas para empenhar verbas na Saúde, que tem um dos maiores orçamentos da Esplanada.