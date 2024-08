Novo senador promete alinhamento total ao PL e atuação na reforma tributária

O PL está em festa com a passagem de Martins pelo Senado. Bolsonaro, inclusive, participou do jantar de comemoração pela posse do senador, como registrou a Coluna. Na avaliação do partido, o parlamentar pode fortalecer a oposição ao governo no semestre, já que a titular do mandato costuma entregar votos para o Planalto, como na recriação do DPVAT. “Vou trabalhar alinhado à bancada do PL e ao governador de Santa Catarina, Jorginho Mello”, promete o senador.

Para assumir o cargo no Senado, Beto Martins deixou temporariamente a secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias do governo de Santa Catarina. Ele tem uma posição crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva — “esse governo gasta muito e aumenta imposto para pagar a conta” —, mas diz não ser “fanático para nenhum lado. “Não sou nenhum fanático para lado nenhum. Eu sempre tive visão de direita, menos Estado e mais mercado”, afirmou à reportagem.