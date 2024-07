Nunes repete Covas e Doria e vai à campanha eleitoral com nome e sobrenome

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, decidiu ir à campanha com nome e sobrenome — isto é, os materiais de campanha não serão resumidos a “Ricardo” ou “Nunes”. De todos os prefeitos eleitos na capital paulista desde 1992, só João Doria (PSDB, em 2016) e Bruno Covas (PSDB, 2020), em quem Nunes cola a imagem, lançaram campanhas com a mesma estratégia.

Entre os principais adversários do prefeito, Guilherme Boulos (PSOL) e José Luiz Datena (PSDB) devem escolher os sobrenomes para os materiais de campanha. Tabata Amaral (PSB) pretende ficar só com seu nome. Pablo Marçal (PRTB) e Marina Helena (Novo), com as duas palavras.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que será candidato à reeleição. Foto: FOTO: Werther Santana/Estadão

Veja, abaixo, como os prefeitos eleitos de São Paulo se apresentaram nas campanhas desde a redemocratização do País.

1985 - Jânio (PTB, hoje PRD)

1988 - Luiza Erundina (PT)

1992 - Maluf (PPB, hoje PP)

1996 - Pitta (PPB)

2000 - Marta (PT)

2004 - Serra (PSDB)

2008 - Kassab (DEM, hoje União Brasil)

2012 - Haddad (PT)

2016 - João Doria (PSDB)

2020 - Bruno Covas (PSDB)