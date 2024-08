O papel de Tarcísio para convencer Kim Kataguiri a apoiar Ricardo Nunes em São Paulo

O acordo foi fechado numa reunião nesta semana, convocada por Tarcísio. Além de Kataguiri e Ricardo Nunes, participaram outras duas lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL) em São Paulo: o deputado estadual Guto Zacarias e o suplente Renato Battista, que será candidato a vereador. Ambos são do União Brasil.

O apoio de Kataguiri a Nunes é considerado importante porque, de acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada na última terça-feira, 30, a disputa pelo segundo turno está apertada, uma vez que o atual prefeito tem 20% de intenção de voto, enquanto o deputado Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) possuem 19% cada. Os três estão empatados tecnicamente, considerando a margem de erro do levantamento, que é de 3,1 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Nessa pesquisa, Kim Kataguiri aparece com 3% de intenção de voto, atrás do influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 12%, da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 5%. A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.002 paulistanos entre os dias 25 e 28 de julho. O índice de confiabilidade é de 95% e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-06142/2024.

“O apoio é muito importante. O eleitor do Kim nos dará ainda mais vantagem para vencer a extrema esquerda”, afirmou Ricardo Nunes à Coluna do Estadão.