O que Waguinho tanto faz no Palácio do Planalto

Mesmo depois de a deputada federal Daniela Carneiro (União-RJ) perder o controle do Ministério do Turismo, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho (Republicanos-RJ), é presença constante no quarto andar do Palácio do Planalto.

O presidente Lula deu ordem aos seus ministros para avançarem num ‘pacote de retribuição’ a Waguinho e Daniela e manterem o apoio político dos dois lados. Nesta segunda, 17, por exemplo, Waguinho estava uma vez mais na sede do governo Lula. As tratativas seguem na busca de uma solução sobre o terreno do Instituto Federal de Educação na Baixada Fluminense.

Presidente Lula com o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, e a deputada federal Daniela Carneiro. 11/10/2022 Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO

A ideia é de que, tão logo o presidente resolva as articulações para acomodar o Centrão na Esplanada dos Ministérios, ele agende a data que irá a Belford Roxo. A viagem deve ocorrer em agosto, para anunciar a obra do Instituto Federal de Educação e do Hospital do câncer da cidade.

De olho no eleitorado evangélico e da Baixada Fluminense

Interlocutores do Planalto afirmam que o governo vai manter a aproximação com Waguinho, força política importante no Rio de Janeiro. O presidente, pessoalmente, faz questão de mostrar essa proximidade.

O casal Daniela e Waguinho tem forte influência no eleitorado evangélico, no qual Lula tenta driblar resistências. Para ela, já está garantida a vaga de vice-líder do governo na Câmara.