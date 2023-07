Lula exonera Daniela Carneiro do Ministério do Turismo e nomeia Celso Sabino

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou, nesta sexta-feira, 14, Daniela Carneiro do Ministério do Turismo e nomeou o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) para o comando da pasta. Os atos saíram em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Na quinta-feira, 13, Lula convidou o deputado para comandar o Turismo. O convite ocorreu durante reunião, fora da agenda, do chefe do Executivo com Sabino.

Celso Sabino é o novo ministro do Turismo Foto: Dida Sampaio/Estadão

Conforme mostrou o Broadcast Político, Lula se encontrou na quarta-feira, 12, com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) para formalizar a indicação do deputado federal para o lugar de Daniela. A reportagem apurou que o presidente queria um encontro com Sabino e a formalização da nomeação seria feita até o final da semana.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 14, Daniela diz que sai do Ministério como entrou, “de cabeça erguida”. A ex-ministra afirmou ainda que volta para a Câmara dos Deputados para “batalhar pela aprovação de projetos importantes para o Brasil e para apoiar o governo do presidente Lula”.

A troca no Turismo foi feita para acomodar os interesses do União Brasil. Desde o início do governo, a bancada do partido na Câmara se sente sub-representada na Esplanada. Os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Juscelino Filho (Comunicações), da cota da sigla, são considerados indicações de Alcolumbre.

Daniela era tratada como uma escolha pessoal de Lula. Como Daniela recorreu à Justiça Eleitoral para deixar o União Brasil, o partido vinha, há mais de um mês, pressionando o Planalto para trocá-la por Sabino. Lula, contudo, queria planejar uma “saída honrosa” da agora ex-ministra.

Promessas do governo

Para compensar a demissão da Pasta, o governo fez diversas conversas com ela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro. Conforme relataram fontes à reportagem, em parte das reuniões com o governo, Waguinho discutiu a liberação de emendas e obras em benefício a seu município, além de formas de ele e sua esposa serem compensados com cargos no segundo escalão do governo. Para amenizar o desconforto com o casal, Lula negocia a construção de um hospital e um instituto federal em Belford Roxo.

Lula, Waguinho e Daniela Carneiro em comício no ano passado Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Após a indicação por Lula, Sabino gravou um vídeo em que agradeceu o presidente. “Assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade de fazer com que o Turismo no nosso País signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos”, disse o agora ministro do Turismo.