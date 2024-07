OAB-SP aumenta pressão por eleições diretas na OAB nacional

“Só podemos ser realmente democráticos ouvindo a voz da advocacia, por isso estamos conduzindo essa pesquisa que também aborda outros temas importantes para a classe, como o mandato dos ministros do STF e a tabela de honorários da advocacia”, afirmou Patrícia Vanzolini, presidente da OAB-SP.

Primeira mulher a dirigir a OAB de São Paulo, a maior seccional do País, Patrícia tem a proposta de Diretas Já para escolha do conselho federal como uma de suas bandeiras.

Já existem projetos no Congresso para determinar eleição direta na OAB nacional. Em junho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara designou a deputada Bia Kicis (PL-DF) como relatora de matéria com esse teor. Uma das propostas apresentadas é de autoria da presidente da CCJ, deputada Caroline de Toni (PL-SC), que é advogada.

“A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada no último sábado de novembro, do último ano do mandato, mediante votação direta dos advogados regularmente inscritos.”, diz o projeto de Carol de Toni. A proposta também prevê candidaturas avulsas para conselhos.