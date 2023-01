Opositores acusam presidente da FIESP de conivência com postura machista de integrante da entidade

Na assembleia em que se defendeu de 12 pontos contra a sua gestão, no dia 16, o presidente da FIESP, Josué Gomes foi cobrado por não ter repreendido o presidente do sindicato dos fabricantes de brinquedos, Synésio Batista, por um comentário machista feito na reunião de 7 de novembro. Synésio disse que comprava champanhe de mulheres traídas pelo marido alegando ser mais barato. Na mesma ocasião, ele chamou a Fiesp de “bagaça”.

SAO PAULIO 27-07-2022 FIESP APOIO / URNAS DEMOCRACIA - POLÍTICA -JOSUE GOMES FIESP O presidente da Federação das Industrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes declarou apoio ao manifesto em defesa das urnas eletrônicas e da democracia. Na foto, o presidente da Fiesp, Josué Gomes.FOTO Everton Amaro/Fiesp

ROUPA SUJA. Os adversários de Josué reclamaram que, ao ficar em silêncio, Josué anuiu com os comentários. Na resposta lida aos colegas, o empresário disse que por anos o Senai-SP se recusou a oferecer benefícios aos maridos de funcionárias, assim como concedia às esposas de empregados do sexo masculino, o que chamou de “hipocrisia”. Disse ainda que falar em anuência era leviandade, e que não imaginava que as diferenças de opinião chegassem a nível baixo.