Os livros que Lewandowski doou à Biblioteca Nacional; saiba o que lia o ministro aposentado

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski reuniu um acervo vasto de livros nos 17 anos em que atuou na mais alta corte do País. Em julho deste ano, três meses após deixar o cargo, ele decidiu doar à Biblioteca Nacional de Brasília a coleção de 1583 títulos.

A coleção de livros do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Foto: Biblioteca Nacional de Brasília

Lewandowski procurou pessoalmente a Biblioteca Nacional para fazer a doação. Os leitores do Distrito Federal agora têm à disposição 1077 livros novos sobre direito e 506 títulos de assuntos diversos, como literatura e poesia. Apesar de ser professor e livre-docente em Direito do Estado, o principal assunto presente no acervo do ex-ministro é o direito constitucional. São 111 livros sobre o assunto.

Mas nem só de estudos se sustentava a biblioteca pessoal de Lewandowski. O ex-ministro reunia títulos como “O Galope à Beira Mar: Casos e Acasos da Política e Outra Histórias”, do ex-presidente José Sarney (MDB). O livro apresenta uma séria de ventos que o emedebista protagonizou ou observou nos anos anos em que exerceu cargos públicos.

Ex-ministro tinha livro de autoria do ex-presidente José Sarney em seu acervo pessoal. Foto: Biblioteca Nacional de Brasília

Outro livro presente nas estantes da Biblioteca Nacional é “O Crime da Baronesa”, que conta a história de um caso criminal ocorrido no Maranhão no século XIX. A história explora a questão das pessoas escravizadas no País. O ex-ministro também tinha livros-reportagem em sua coleção. Um exemplo é o livro “Crônica de uma grande farsa”, dos jornalistas José Maschio e Luiz Taques, que conta casos da política partidária no Mato Grosso do Sul.