Os recados de Lira e Kassab na festa de Antônio Brito

A festa do líder do PSD, deputado Antônio Brito (BA), na noite da terça-feira, 9, em Brasília, foi repleta de recados políticos sobre a sucessão nos comandos da Câmara e do Senado. Nas conversas diretamente com os convidados ou nas entrelinhas interpretadas pelos presentes, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP), e do PSD, Gilberto Kassab, passaram suas mensagens.

Na avaliação de aliados de Brito, a presença de Lira em eventos dos pré-candidatos à sua sucessão no comando da Casa mostra que ele não está inflexível sobre apoiar o líder do União, Elmar Nascimento (BA), e mantém a porta aberta para decidir o candidato. Brito, Elmar e o candidato do Republicanos, Marcos Pereira (SP), reuniram as mais variadas autoridades em comemorações na capital federal. Sob o pretexto de festejar aniversários, próprios ou de correligionários, aproveitaram para intensificar a campanha e demonstrar força política. Mas a disputa da Câmara não é vista de forma isolada. A articulação envolve diálogo sobre apoio aos candidatos à presidência do Senado. E foi nesse tema que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, fez seu comunicado. Segundo relatos, além de afirmar que o partido não desistirá da disputa na Câmara, Kassab sinalizou que, se o União Brasil insistir em comandar as duas Casas, pode enfrentar dificuldades na composição no Senado, onde a vitória do senador Davi Alcolumbre (União-AP) ainda é dada como certa.

O PSD tem senadores com desejo de concorrer. Um exemplo é Eliziane Gama (MA), que busca se viabilizar como a representante da bancada feminina na disputa. Até o momento, porém, o PSD têm no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o maior cabo eleitoral de Alcolumbre.