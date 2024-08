Os requerimentos apresentados com a assinatura de Chiquinho Brazão após sua prisão

Apesar de gerar curiosidade, isso é possível porque os requerimentos - a maioria são pedidos de criação de frentes parlamentares - são de 2023, mas só tiveram assinaturas suficientes para serem apresentados após sua prisão, em 2024.

Chiquinho Brazão continua com mandato, mas responde a um pedido de cassação no Conselho de Ética da Câmara. O caso deve ser analisado ainda neste semestre, mas a conclusão da votação deve ficar para depois de setembro, levando em conta os prazos do processo e o esvaziamento do Congresso por causa das eleições municipais.

“Eu, como parlamentar, sou inocente, e evidente que sei que existe o processo, é normal, mas continuo afirmando que sou inocente”, afirmou Brazão em depoimento ao Conselho de Ética.

Chiquinho Brazão foi preso no dia 24 de março, juntamente com seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, além do ex-chefe de Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. Os irmãos Brazão são acusados de ser os mandantes do crime, ocorrido em 2018; o policial é suspeito de agir para proteger os dois, além de participação no planejamento do assassinato.