Pablo Marçal muda humor de Boulos e vira termômetro das pesquisas

O humor dos próximos dias vai depender do resultado das novas pesquisas. Curiosamente, os núcleos do PSOL/PT e do MDB avaliam não haver motivo para preocupação se for mantido o empate de Nunes e Boulos. A principal atenção das duas pré-campanhas será para o desempenho de Pablo Marçal. Se a curva estiver ascendente, é bom para Boulos, avaliam seus aliados. Caso fique estável, os emedebistas consideram ponto para Ricardo Nunes.

De acordo com o último levantamento, divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas em 25 de junho, Nunes lidera com 28,5% de intenções de voto, enquanto Boulos aparece com 25,9%, apontando um empate técnico. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, exatamente a diferença entre os dois pré-candidatos. Pablo Marçal ficou em terceiro, com 10%.