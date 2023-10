Pacheco consegue acabar com ‘greve’ na Câmara após reunião com bancadas do boi, da bala e da bíblia

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu na noite desta terça-feira, 17, com representantes das bancadas do boi, da bala e da bíblia, que estão em obstrução na Câmara, em reação ao Supremo Tribunal Federal (STF). A obstrução é procedimento adotado por bancadas que não registram presença para tentar barrar votações, numa espécie de “greve” parlamentar.

As lideranças ouvidas pela Coluna se dizem satisfeitas com o entendimento para discutir matérias que reagem à Corte e vão anunciar a desobstrução já nesta quarta-feira, 18.

De acordo com os interlocutores, o entendimento construído com Pacheco prevê que seja pautado no plenário do Senado a PEC que limita prazos e decisões individuais do STF, aprovada em 40 segundos na Comissão de Constituição e Justiça. Também faz parte da meta para este ano discutir na Casa o estabelecimento de mandatos fixos e idade mínima para ministros do Supremo.

O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Foto: Waldemir Barreto/Agencia Senado

Participaram da reunião lideranças da Câmara, como: da oposição, Carlos Jordy (PL-CE); da bancada da bala, Alberto Fraga (PL-DF); da Frente da Agropecuária, Pedro Lupion (PP-PR); e do PL, Altineu Côrtes (RJ). O senador Rogério Marinho (PL-RN), que lidera a oposição no Senado, também participou.

“A conversa aconteceu porque Pacheco deu falas e posicionamentos resgatando o poder do Congresso, deixou todos nós orgulhosos com essa postura. Ele garantiu que vai tocar as pautas necessárias”, diz um dos interlocutores.