Pacheco tem estratégia para barrar eventuais CPIs contra o Judiciário no Senado

Apesar da pressão de bolsonaristas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já sinalizou que pedidos de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) contra membros do Judiciário não devem avançar na Casa.

Aliados de Pacheco lembram que estão na gaveta do presidente do Senado pedidos de criação de outras comissões, mas que atingem os bolsonaristas, como a do assédio eleitoral.

Pessoas próximas ao presidente do Senado também não acreditam que o pedido de impeachment apresentado esta semana por um grupo de seis senadores contra o ministro do STF, Luís Roberto Barroso, tenha chances de prosperar.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado (PSD-MG)