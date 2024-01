Padilha mapeia prioridades dos ministérios para o ano no Congresso; leia bastidor

Responsável pela articulação política do governo, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aproveita o recesso parlamentar para mapear as prioridades de cada ministério para a tramitação no Congresso.

Passado o primeiro ano de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando o capital político de qualquer chefe de poder é maior, a perspectiva é de um ano mais difícil na relação com os parlamentares. Há ainda o calendário apertado, já que o segundo semestre deve ser influenciado pelas eleições municipais e pela corrida às presidências da Câmara e Senado, que serão renovadas em 2025.

Ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Padilha já esteve com os ministros Luiz Marinho (Trabalho), Nísia Trindade (Saúde), Celso Sabino (Turismo), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Juscelino Filho (Comunicações). Ainda pretende se reunir com Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

No caso do Ministério da Fazenda, a prioridade da articulação política será a aprovação das leis complementares de regulamentação da reforma tributária. Novos programas sociais, de acesso ao crédito e voltados à transição ecológica também estão entre as prioridades gerais do governo para o ano.

O levantamento geral de Padilha ainda é uma vacina a “escorregadas” de ministros. No ano passado, como revelou a Coluna, Camilo Santana teve de pedir à Câmara a retirada da urgência constitucional da votação do Novo Ensino Médio, que seria aprovado por parlamentares com mudanças que o governo não desejava. O relator da proposta, Mendonça Filho (União-PE), reclamou a colegas de falta de interlocução com o governo para a negociação.

Durante a tramitação da reforma tributária, a articulação política do próprio Padilha foi criticada no Congresso. Como mostrou a Coluna do Estadão, na solenidade de promulgação do texto, o ministro das Relações Institucionais sequer foi mencionado nos agradecimentos.