Para transição, política de preços dos combustíveis não é assunto da Petrobras

O time de óleo e gás do governo de transição de Lula desembarca nesta segunda-feira (5) na Petrobras para buscar explicações sobre a venda de ativos da companhia durante a gestão de Jair Bolsonaro. Coordenador do grupo, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) afirma que há muitos temas a tratar, menos a política de preços dos combustíveis. “Isso não é assunto para a Petrobras, é assunto de governo”, diz, ressaltando que a empresa não é mais monopolista desde os anos 1990. Prates, assim como parte dos técnicos petistas, não vê com bons olhos a atual precificação feita pela companhia e quer uma fórmula que considere a produção local de petróleo, que nada tem a ver com as cotações internacionais do mercado à vista.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Jean Paul Prates (PT-RN), senador.

RAIO-X. Jean Paul Prates, Magda Chambriard e Mauricio Tolmasquin se ocupam de um diagnóstico do setor, que deve ser apresentado na próxima quinta (8). Eles também vão à ANP e à PPSA, no Rio, nesta segunda-feira.

FICA. Não deve haver um “revogaço” na área de óleo e gás. Só um ato do atual governo está sob revisão: o que determinou que postos exibam o preço nas bombas antes e depois da mudança na alíquota do ICMS sobre combustíveis.

ESTRATÉGIA. Para evitar negativas da atual administração da Petrobras, Prates propôs que os dados a serem apresentados pela Petrobras para o time de Lula sejam classificados em três cores. Os verdes, abertos; os amarelos, restritos; e os vermelhos, sigilosos e sensíveis em termos comerciais, que não podem nem sair da sala de reunião.

PRONTO, FALEI! Dudu da Fonte (PP-PE), deputado federal

“Não se pode querer discutir o indiscutível. A única pauta do Congresso para 2023 é a economia”, sobre parlamentares bolsonaristas quererem discutir pautas sobre o STF.

CLICK. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito (PSB)

Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, participa de lançamento de livro do ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, em Brasília. Dezembro de 2022.

Prestigiou lançamento de livro do ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, em Brasília, como representante do futuro governo.