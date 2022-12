É ruim o clima nos partidos que integraram a aliança do PT na eleição. A leitura é que o partido não cedeu postos estratégicos, como Educação e Desenvolvimento Social, nem dá a abertura almejada pelos sócios.

Lula se encontra com aliados em hotel em São Paulo e faz aceno a Ciro Gomes. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na avaliação do presidente do Cidadania, Roberto Freire, que apoiou o petista apenas no segundo turno, a composição ministerial é restrita. “Todos perceberam a falta de espaço (para outras siglas). Parece que tudo que vier agora será um prêmio de consolação”, diz.