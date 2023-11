Paulo Serra é o novo presidente do PSDB de São Paulo

O presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite (RS), indicou a executiva provisória do partido em São Paulo, num dos últimos atos de sua gestão do comando da sigla, que se prepara para escolher o novo presidente nacional, nesta quinta, 30. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, é quem assume o diretório estadual tucano.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Foto: Helber Aggio / Prefeitura de Santo André

Ele ficará no cargo até 29 de fevereiro se 2024, conforme certidão emitida nesta quarta-feira, 29, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à qual a Coluna teve acesso. Paulo Serra já estava presidindo a federação PSDB-Cidadania no Estado e à frente da coordenação do grupo eleitoral.

Certidão do PSDB-SP Foto: TSE

A decisão sobre a executiva estadual provisória marca mais um capítulo da disputa de comando e racha entre os tucanos. A divisão em São Paulo causa um espelhamento na crise nacional do PSDB.

Segundo interlocutores, Leite colocou a escolha da provisória em SP como uma das condições impostas por ele para trabalhar juntamente com o deputado Aécio Neves (MG) para tentar chapa única com o ex-governador Marconi Perillo (GO) para o comando nacional do partido.

Convenção estadual do PSDB foi cancelada em São Paulo

O PSDB suspendeu sua convenção estadual em São Paulo, prevista para ocorrer em 29 de outubro, por 180 dias. O calendário havia sido definido pela executiva nacional do partido, presidido por Eduardo Leite, que chegou a ter o comando do partido questionado na Justiça.

A nota afirma que a debandada de prefeitos do PSDB em São Paulo “sem qualquer esforço da direção estadual na manutenção do protagonismo partidário” foi levada em conta para a decisão. A legenda perdeu dezenas de prefeitos após ficar fora do Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez em 28 anos e calcula que pode perder metade até as eleições de 2024. O partido é presidido por Marco Vinholi no Estado.