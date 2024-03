Paulo Serra vai presidir o PSDB-SP e Duarte Nogueira a federação com o Cidadania

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, nomeou Paulo Serra, vice-presidente nacional da sigla e prefeito de Santo André, como presidente da comissão executiva estadual do partido em São Paulo. O prefeito de Ribeirão Preto e também membro da executiva nacional, Duarte Nogueira, vai presidir a federação PSDB-Cidadania no Estado.

Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de saída do cargo em 2024. Foto: Helber Aggio / Prefeitura de Santo André

PUBLICIDADE “A decisão foi tomada de comum acordo com a maioria do partido em São Paulo. Vamos retomar nosso trabalho de reconstrução no partido no estado e tenho certeza que teremos excelentes resultados eleitorais neste ano em São Paulo”, afirmou Perillo, alegando que acolheu deliberação da comissão executiva nacional do PSDB. Como revelou a Coluna do Estadão, a Executiva nacional do PSDB determinou, durante reunião na noite da última sexta-feira, 8, intervenção no diretório paulista e anulou a eleição que havia dado a Marco Vinholi o comando da sigla no Estado. Foi a segunda vez que Vinholi é destituído do cargo em um intervalo de quatro meses. Nessa segunda, 12, também como mostrou a Coluna, o próprio Perillo iniciou uma “operação de pacificação”. “Estou trabalhando para pacificar de vez. Estou conversando com todos os setores para fazer um consenso, algo que não deu certo até agora”, afirmou o dirigente na ocasião. A Coluna está tentando contato com Vinholi para saber se ele concorda com a decisão ou recorrerá a alguma instância jurídica.

Confira na íntegra a nota do PSDB

