Permanência do PP na oposição vira motivo de piada entre parlamentares do partido

Em encontro da bancada do PP, na última semana, Ciro Nogueira (PI) disse que o partido continuará contra o governo Lula. O deputado Aguinaldo Ribeiro (PB) brincou que Ciro terá de ensinar os integrantes da legenda a serem oposição, algo inédito. O comentário gerou gargalhadas.

Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e atual presidente do PP, Ciro Nogueira. Foto: Adriano Machado Foto: REUTERS

Próximo ao governo Lula, o deputado José Nelto (GO) considera que 60% do PP é favorável a abrir as conversas com a gestão atual para discutir uma possível adesão. “O jogo começa para valer agora. Antes da eleição do Lira era só treino”, disse Nelto.