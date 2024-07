PL aposta na Paraíba para tentar mudar hegemonia da esquerda no Nordeste

O PL de Jair Bolsonaro aumentou a aposta na Paraíba para tentar mudar o cenário de hegemonia da esquerda no Nordeste. O pré-candidato da legenda à prefeitura de João Pessoa, o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, articulou alianças além da capital. Com aval dos caciques do PL, seu grupo político vai assumir o diretório municipal de Campina Grande, segundo maior colégio eleitoral do Estado da Paraíba.

Em uma das primeiras decisões, o PL tirou o apoio à reeleição de Bruno Cunha Lima (União) para lançar um nome da própria sigla. A estratégia é fortalecer uma coligação dos partidos e candidatos conservadores e avançar em parceria com o Novo. Nas eleições de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve 49,90% dos votos válidos em João Pessoa, menor diferença nas capitais da região. Em todo o Nordeste a única capital na qual venceu foi Maceió. A convenção que vai formalizar a candidatura do ex-ministro Queiroga será no próximo dia 03 de agosto. O indicado a vice é o pastor Sérgio do Novo que,m concorreu ao Senado em 2022 e, embora não tenha sido eleito, foi o mais votado na cidade de João Pessoa.