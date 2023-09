Planalto refaz galeria presidencial com foto colorida de Lula ao lado de Bolsonaro já em preto e branco

BRASÍLIA - A galeria dos ex-presidentes da República foi um dos principais alvos da fúria dos manifestantes golpistas durante a invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro deste ano. Como o ataque foi feito na primeira semana de governo, sequer havia dado tempo de instalar a foto colorida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que simboliza o chefe de Estado em exercício. O painel agora está de volta com os rostos dos 39 presidentes da história do País.

Galeria dos ex-presidentes da República no saguão do Palácio do Planalto foi concluída, nesta terça-feira, 5. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

O Planalto ainda faz suspense sobre a nova galeria, que está coberta por tapumes no andar térreo do palácio. O governo deve realizar uma cerimônia de relançamento da galeria para simbolizar a reconstrução das instituições após a destruição causada no dia 8 de Janeiro.

O painel com as fotos de cada um dos ex-presidentes, do período oligárquico à Nova República, custou R$ 11 mil ao Planalto. Cada fotografia foi emoldurada por uma peça de acrílico feira sob medida cujo valor individual foi de R$ 230.