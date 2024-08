Por que Marçal não é ameaça a Jair Bolsonaro

A lavação de roupa suja entre eles, nos últimos dias, ratifica essa tese. “É Marçal quem faz questão de permanecer alinhado e identificado a Bolsonaro, e não o contrário. Ele apela ao pedir o dinheiro, de forma retórica. Depois ressalta que fica satisfeito em ‘manter o nós’. Ou seja, é Pablo Marçal quem depende de Bolsonaro”, avalia o cientista político Leandro Gabiati, diretor da Dominium Consultoria Política & Governamental.

Apesar de os perfis de Bolsonaro e Marçal serem parecidos e atraírem eleitores da extrema direita, alguns fatores mantêm o ex-capitão como principal liderança desse segmento. Ele carrega no currículo mandatos de deputado e presidencial, está vinculado a um dos maiores partidos do País, o PL, e participa diretamente da construção de alianças. “De forma alguma Marçal tem perfil, história e estrutura para ameaçar a figura de Bolsonaro e o que ela representa”, ressalta Gabiati.

Para o cientista político e professor de sociologia da ESPM, Paulo Niccoli Ramirez, o fato de Marçal estar numa sigla pequena, permite a ele radicalizar mais no discurso, por outro lado dificulta composições políticas. “Se comparar com o PL, que é um partido de maior relevância, com vários candidatos inclusive em capitais, o PRTB é irrelevante. Isso dá mais margem de licença do palavreado. Mas também rompe possíveis alianças com outros partidos, ainda que fosse eleito”, observa.

Ramirez desconfia que Marçal tenha mais interesse em angariar seguidores nas redes sociais com lacração do que vencer o pleito. “O próprio Marçal perde fôlego sem apoio direto de Bolsonaro. Ele é um outsider, do ponto de vista político e representativo não tem muita relevância. Pode ser uma noite de um sonho de verão, vamos aguardar as próximas pesquisas. É muito cedo. Mas isso abala o espectro da extrema direita”, afirma.