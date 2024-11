Por que o PT ainda não anunciou apoio a Alcolumbre no Senado

Alguns entraves, contudo, adiaram o anúncio do PT, que foi cogitado para a semana passada. Segundo apurou a Coluna do Estadão, a bancada no Senado pediu ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) antes de abraçar Alcolumbre publicamente.

Nessa reunião, os mais entusiastas vão defender a Lula que o PT não pode chegar atrasado na campanha. Integra esse “time” o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), que também é do Amapá e quer ser candidato à reeleição em 2026 com apoio de Alcolumbre.

Petistas mais cautelosos, contudo, vão defender mais negociações para tentar melhorar o espaço do partido na disputa interna. Na semana passada, a bancada recebeu o candidato à sucessão de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ganhou a promessa de comandar duas comissões no Senado. A oferta foi criticada por essa ala do PT, que aspirava a vice-presidência da Casa. O posto deve ficar com o PL.