PP agora quer derrubar Fávaro e assumir Ministério da Agricultura

Depois de ver a ação do Palácio do Planalto para blindar o Ministério do Desenvolvimento Social, o PP do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez chegar ao governo Lula a seguinte mensagem: quer ocupar o Ministério da Agricultura, hoje nas mãos do senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT).

O ministro Carlos Fávaro, que está na mira do Centrão. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Nas tratativas da reforma ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou a disposição de entregar ao deputado André Fufuca (PP-MA), líder do PP na Câmara, o Ministério da Ciência e Tecnologia ou o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que deve ser recriado. O partido, no entanto, rechaçou as propostas e insistiu em uma pasta com mais “entregas na ponta” - isto é, com entregas que possam ser vistas pelo eleitor. Insistiu no Desenvolvimento Social do senador licenciado Wellington Dias (PT-PI).

Com a blindagem do Palácio do Planalto, protagonizada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, informada pela Coluna, o PP voltou sua artilharia ao Ministério da Agricultura.

Na última segunda-feira, em jantar com 15 CEOs promovido pelo jornal digital Poder360, Lira disse aos presentes que o PP na Câmara quer um ministério com entregas e citou uma lista encabeçada pela Agricultura, e não pelo Desenvolvimento Social. Questionado sobre o porquê ter iniciado com a pasta, deu risada e afirmou se tratar de ordem alfabética.

O Ministério da Agricultura é um dos queridinhos do Centrão, já que diferentes pautas do setor passam pelo Congresso. Hoje, a Frente Parlamentar da Agropecuária é a maior da Câmara.