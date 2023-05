PSDB calcula perder metade dos prefeitos em São Paulo e teme Tarcísio

O PSDB calcula que o partido irá perder metade dos prefeitos em São Paulo na próxima eleição. A sigla vive uma crise nacional de imagem e prefeitos tucanos têm sido atraídos pelo governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), PL e PSD.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Foto: Celio Messias/Divulgação - 09/05/2023

O partido chegou a ter 245 prefeitos no estado, mas 30 já deixaram a sigla. A estratégia agora é estancar a debandada. A sigla encomendou pesquisas para identificar como se comunicar melhor com os eleitores. A preocupação maior é com Tarcísio. O governador, ao se colocar como centro-direita, sem extremismos, tem conseguido avançar no eleitorado tucano.

O prefeito de Santo André e tesoureiro nacional do partido, Paulo Serra, disse à Coluna que a redução em São Paulo está precificada, mas a expectativa é de que a sigla aumente em outros estados. “Perdemos quadros que não eram orgânicos. Havia um inchaço artificial. Agora, temos boas chances de crescer em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul”, apostou.