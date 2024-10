PT cede à pauta de costumes na capital do agronegócio para enfrentar bolsonarismo

“Eu sou contra o aborto, contra a liberação de drogas e jamais irei implementar em nenhuma escola nada relacionado à ideologia de gênero. Minha criação em uma família cristã e meu juramento de proteger a vida como médico e a minha vida como pai e esposo provam isso”, declarou o deputado estadual.

Bolsonarista raiz, o deputado federal Abílio Brunini (PL) usa a pauta de costumes para minar o crescimento do PT em Cuiabá. De acordo com fontes da campanha petista, Lúdio, no entanto, quer focar em propostas para a cidade na reta final do segundo turno, e tomou lado sobre os temais comportamentais de maneira pontual para rebater o adversário.

A disputa na capital de Mato Grosso tem animado o PT, que vê chances reais de vitória. Com apelo junto ao agronegócio, o vice-presidente Geraldo Alckmin entrou de cabeça na candidatura para ajudar o aliado, como revelou a Coluna do Estadão. Na mais recente pesquisa Quaest, Abílio marcou 44% e Lúdio, 31% - os dois estão tecnicamente empatados.