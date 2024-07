PT entra na mira de partidos na Câmara após recuar em acordo sobre PEC da Anistia

A PEC prevê uma grande renegociação de dívidas dos partidos que descumpriram regras de distribuição de recursos às candidaturas de pessoas negras e mulheres e também muda as regras de distribuição do fundo eleitoral para esses grupos. A proposta tinha apoio quase consensual entre os deputados — apenas PSOL e Novo anunciaram que seriam contrários à proposta.

Enquanto o texto estava em análise no plenário, contudo, o PT pediu sua retirada de pauta, o que foi acolhido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Oficialmente, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, orientou o líder do partido na Casa, Odair Cunha (MG), a solicitar a retirada de pauta porque o parecer do deputado Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP), disponibilizado minutos antes, não previa alocação mínima de 20% do fundo eleitoral para candidaturas negras.

As demais lideranças partidárias da Câmara, porém, viram uma manobra do PT frente às críticas à PEC nas redes sociais.