PT quer aproveitar troca de comando na bancada evangélica para se aproximar do segmento religioso

O PT aposta na troca de comando da bancada evangélica da Câmara, em fevereiro, para melhorar a relação com o grupo. Aliados de Lula creem que o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) ajudará no diálogo. Disputam com ele Eli Borges (PL-TO), Silas Câmara (Republicanos-AM) e Otoni de Paula (MDB-RJ).

AME5828. RIO DE JANEIRO (BRASIL), 09/09/2022.- El expresidente y actual candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva (c), asiste hoy a un encuentro con evangélicos en São Gonçalo, Río de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho

ESPERA. Antes da mudança, Lula ainda terá por pelo menos mais três semanas um adversário à frente da bancada. Caso vire vice-presidente da Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) terá que se afastar da função e deve ser substituído por Marco Feliciano (PL-SP).