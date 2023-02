Amigos de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tentam convencê-lo a não voltar para o PT, como ele tem cogitado. Entre os contrários à mudança, está a produtora Paula Lavigne. Ela argumenta que, se Randolfe deixar a Rede, o partido que já é pequeno tende a desaparecer.

Quem tem se aproveitado da hesitação de Randolfe para se aproximar dele é o MDB. Nesta semana, a Rede aderiu ao bloco do MDB no Senado, desprezando o do PT.