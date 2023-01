Resolução mudou data para calcular tamanho dos partidos no Senado

A corrida do PSD e do PSB para engrossar suas fileiras no Senado a poucos dias da eleição para a presidência não é em vão. Resolução aprovada em abril do ano passado alterou a data para o cálculo do tamanho dos partidos e, consequentemente, a distribuição de cargos no Senado. Já são três conversões: Jorge Kajuru (PSB-GO), Flávio Arns (PSB-PR) e Mara Gabrilli (PSD-SP).

DNT 01-11-2019 SAO PAULO - SP - POLITICA OE / GILBERTO KASSAB - Ex-prefeito de Sao Paulo e sob licenca do cargo de secretario da Casa Civil do governador paulista Joao Doria, Gilberto Kassab concede entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em seu apartamento na Ac. Edificio Dijon, 2232 em Sao Paulo - FOTO DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

ENGORDA. A regra anterior definia como data o tamanho dos partidos no dia da diplomação. A redação agora diz que o cálculo é feito entre a primeira e a terceira sessão do legislativo, o que pode ocorrer só na semana que vem.