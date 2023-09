Roberto Freire deixa presidência do Cidadania na esteira de racha no antigo ‘Partidão’

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, deixou a presidência do partido neste sábado, 9, após 31 anos no cargo desde o antigo PCB. Em nota, o ex-ministro da Cultura no governo de Michel Temer disse que sua saída é em caráter “irrevogável”.

O afastamento de Freire do comando do Cidadania já era esperado após ruidoso racha na sigla, que nasceu do PCB (antigo “Partidão”) e depois se transformou em PPS. Como mostrou a Coluna do Estadão, um encontro virtual da Executiva Nacional do Cidadania, em 19 de agosto, terminou com a vitória do grupo de dirigentes que tentava tirar Freire da presidência.

Freire disse, em nota à Executiva, que saída é em caráter "irrevogável" Foto: JF Diorio/Estadão

Marcada por troca de xingamentos – de “bandido” a “vagabundo, passando por “caudilho” e “picareta” –, a reunião do dia 19 escancarou as divergências sobre os rumos do partido. A adesão ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o futuro da federação PSDB-Cidadania dividem a legenda até hoje.

O ex-deputado estadual Plínio Comte Bittencourt, que comanda o Cidadania no Rio, assumirá agora a presidência nacional do partido.

“Encerro, assim, uma longa vida neste partido, o único desde o PCB nos idos de 1962 do século passado”, escreveu Freire, em nota encaminhada à Executiva Nacional do Cidadania. “Com a certeza de ter contribuído para sua bela história, de forma honrada e digna, saio ressaltando os homens e mulheres que deram a vida e respeito ao partido”, emendou ele, ao destacar que travou “o bom combate até o fim”.