O aplicativo da moda, baseado em inteligência artificial, o ChatGPT não chega a um veredicto quando o assunto é usar ou não o termo “golpe” no impeachment de Dilma Rousseff e ou no 8 de janeiro. A plataforma afirma que o processo que destituiu a ex-presidente, questionado por Lula, obedeceu à Constituição, mas fica em cima do muro: “Em última análise, a classificação de um evento como um golpe ou não depende da perspectiva e interpretação de cada indivíduo”. No caso dos bolsonaristas radicais que vandalizaram Brasília contra a eleição de Lula, o ChatGPT trata como “violência inaceitável contra as instituições democráticas” mas ressalva: “algumas pessoas podem argumentar que o termo ‘tentativa de golpe’ é impreciso ou exagerado”.

Grupos de bolsonaristas radicais invadirem as sedes dos três Poderes em Brasilia.

1 x 0. O ChatGPT comete erros factuais. Afirma, por exemplo, que Dilma Rousseff, além de perder o cargo no impeachment, ficou inelegível por oito anos em 2016. Não é verdade. Dilma teve os direitos políticos preservados graças a um acordo entre Senado e STF. Ela foi candidata a senadora em 2018 por Minas e perdeu.

2 X 0. Segundo o ChatGPT, “Lula foi condenado em uma sentença que não foi anulada ou revertida em recurso, portanto, do ponto de vista legal, ele pode ser considerado um condenado”. Também não procede. O STF anulou as condenações contra o petista em 2021.

3 X 0 NA MÁQUINA. A plataforma diz ainda que a decisão do STF de 2021 que decretou a parcialidade de Sergio Moro no julgamento de Lula é “objeto de debate e controvérsia” e que se trata “apenas de uma opinião da Corte”. Também errado.