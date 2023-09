Saída de Fufuca para ministério pode tirar secretário de Cláudio Castro

A nomeação do deputado André Fufuca (MA) como ministro do governo Lula abre espaço para um novo líder do PP na Câmara e o partido já tem nome para a vaga. Trata-se do Dr. Luizinho, secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

De acordo com um integrante da cúpula do PP, Luizinho deve pedir demissão do governo Cláudio Castro na próxima segunda-feira, 11, para reassumir o mandato e se tornar o líder da legenda na Câmara. A Coluna tentou contato com o secretário, mas não obteve retorno.

O deputado federal licenciado, Doutor Luizinho (PP-RJ). Foto: PABLO VALADADRES/AGÊNCIA CÂMARA

Deputados do PP, ouvidos sob reserva, explicam que a liderança do partido é um desejo antigo de Luizinho, que está em seu segundo mandato e não conseguiu o espaço no início do ano. O nome do parlamentar é visto como consensual e outras lideranças não tentam rivalizar com ele.

O único entrave, segundo interlocutores, é o secretário fazer um sucessor na Secretaria de Saúde do Rio. Caso contrário, Luizinho pode reavaliar a saída da pasta. A outra alternativa do PP é colocar o deputado Mário Negromonte. Jr (BA) como líder. Ele, porém, tem perfil governista e pode enfrentar resistência.