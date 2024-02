Secretário de Tebet terá presidente do TCU na banca de doutorado

O secretário de Articulação Institucional do Ministério do Planejamento, João Villaverde, apresenta nesta sexta-feira, 2, sua tese de doutorado na Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com o tema A evolução institucional e política do TCU desde o impeachment de Collor, o jornalista, orientado pelo professor e cientista político Marco Antonio Teixeira, terá na banca avaliadora o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas.

Completam a mesa o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, a professora da USP Ursula Peres, o cientista político Celso Rocha de Barros e a professora da FGV Maria Rita Loureiro.

João Villaverde, secretário de Articulação institucional do Ministério do Planejamento Foto: Washington Costa/MPO

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, vai prestigiar a defesa da tese. São esperadas ainda as presenças dos economistas Persio Arida, Felipe Salto e Elena Landau, que coordenou a parte econômica do programa de governo de Tebet em sua candidatura presidencial de 2022.

Antes de ingressar no setor público, João Villaverde trabalhou em redações como o Estadão.