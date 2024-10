Secretário Roberto Perosa deixa Ministério da Agricultura e retorna ao setor privado

O secretário de Comércio e Relações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, está de saída da pasta. Ao Broadcast Agro/Coluna do Estadão, Perosa revelou que deixa o cargo após 21 meses na gestão e retorna para a iniciativa privada. A exoneração, a pedido, deve ser publicada nesta sexta-feira (4) no Diário Oficial da União (DOU).

PUBLICIDADE “Foi uma experiência muito positiva. Saio com dever cumprido em poder deixar legado ao agronegócio e ter contribuído ao Brasil em um governo com visão de diálogo e cooperação internacional”, disse em entrevista à reportagem. Perosa chegou ao ministério em janeiro de 2023, indicado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Na época, foi o primeiro secretário anunciado pelo ministro Carlos Fávaro. À frente da secretaria de Comércio e Relações Internacionais, Perosa conduziu os processos de 236 aberturas de mercado para produtos agropecuários em 60 destinos acumuladas desde o início de 2023 e de ampliação dos postos de adidos agrícolas de 29 para 40, além de conduzir negociações bilaterais envolvendo o agronegócio. “Esses números mostram que a estratégia deu certo, com aberturas recordes e efetivas, atendendo demandas do setor privado. 80% dos mercados abertos são em destinos com adidâncias agrícolas”, observou.

Na sua avaliação, nesse período, a pauta de ampliação e aberturas de mercado para produtos do agronegócio brasileiro se tornou uma prioridade da pasta e do governo. “Saímos de um orçamento da SCRI de R$ 17 milhões para R$ 42 milhões projetados no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. Além disso, temos agora uma secretaria engajada com a pauta negocial e com a entrega de aberturas de mercado”, pontuou.

Para ele, abrir novos mercados para exportação de produtos agropecuários brasileiros continuará na prioridade do ministério, com cerca de 2 mil processos em andamento e negociações com China e Estados Unidos e expectativas de alcançar 300 mercados abertos até o fim do ano.

No último mês, Perosa atuou como coordenador do grupo de trabalho de Agricultura do G20 Brasil e liderou as articulações para uma declaração conjunta dos ministros de Agricultura das 20 maiores economias do mundo. O secretário também representava o Ministério da Agricultura na Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Perosa informou que, num primeiro momento, enquanto cumpre a quarentena de desligamento do serviço público, vai se dedicar à propriedade da família na região de São José do Rio Preto (SP), onde tem produção de cana-de-açúcar e pecuária. Após esse período, ele deve avaliar novos projetos.

Anteriormente à entrada no ministério, Perosa era CEO da Organização das Associações dos Produtores de Cana do Brasil (Orplana).

