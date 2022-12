Ministros do Supremo Tribunal Federal conversaram ontem, 26, por telefone, sobre a tentativa de atentado a bomba realizada por um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília. A Corte deve manter, durante a posse de Lula, a segurança em nível máximo, como já estava previsto antes do episódio. O esquema de segurança para a sede do Tribunal e para os magistrados no próximo domingo, 1, é equivalente ao adotado no dia 7 de setembro.

