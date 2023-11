Tabata cobra Nunes por ações para enfrentar chuvas e dá o tom da campanha eleitoral de 2024

Numa espécie de prévia do debate eleitoral de 2024, a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) cobrou o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), por ações estruturais diante do risco de nova tempestade no município neste final de semana. A parlamentar é pré-candidata à Prefeitura da capital paulista. A Coluna entrou em contato com a administração municipal e aguarda resposta sobre o tema. São Paulo ainda sofre com as consequências das últimas fortes chuvas, com alguns bairros sem energia.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) Foto: Werther Santana; Felipe Rau e Pedro Kirilos/Estadão

“A cidade de São Paulo precisa estar melhor preparada para as chuvas dos próximos dias”, diz Tabata, em ofício. A parlamentar argumenta que a Defesa Civil emitiu alertas de ventos fortes para o fim de semana e alerta para maior potencial para alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamentos de rios e córregos.

“É inadmissível que fique apenas a cargo da Defesa Civil do Estado de SP a responsabilidade de emissão de alertas e comunicação para a população dos territórios em situação de risco durante as chuvas. Mortes poderiam e ainda podem ser evitadas se o município tivesse um protagonismo e uma ação ampla, estruturada e efetiva das diversas pastas que compõem o Planos Preventivo Chuvas de Verão (PPCV)”, diz um trecho do documento.

Nesse sentido, a parlamentar questiona Nunes sobre quais ações cada secretaria mobilizou para o atendimento adequado à população, quais pastas estão em comunicação com as comunidades mais vulneráveis, entre outras demandas.

Tabata oferece sugestões ao prefeito

O ofício foi enviado a Nunes e aos secretários Marcos Monteiro (Infraestrutura Urbana e Obras), Gilberto Natalini (executivo de Mudanças Climáticas), Milton Vieira (Habitação) e Elza Paulina de Souza (Segurança Urbana), com sugestões feitas pela parlamentar à Prefeitura. Ela pede:

