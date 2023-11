Temporal provoca alagamentos e quedas de árvores em SP; bairros voltam a enfrentar falta de luz

Um temporal com granizo atingiu São Paulo no início da noite desta quarta-feira, 15, e provocou alagamentos e quedas de árvores na cidade. Moradores da capital paulista também relataram novos episódios de falta de energia elétrica. Na semana passada, paulistanos chegaram a ficar mais de uma semana sem luz depois de uma tempestade atingir a cidade no último dia 3.

Dois córregos da cidade transbordaram na zona leste de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, e a cidade ficou em estado de atenção para enchentes até as 21h30.

O órgão registrou pelo menos 14 pontos de alagamento na cidade, oito deles continuavam ativos por volta das 22h desta quarta. Cinco destes últimos eram intransitáveis: dois no Butantã, dois na Penha e um na Mooca.

Nas redes sociais e em grupos de Whatsapp, moradores da capital relatam falta de luz principalmente na zona norte e noroeste, em bairros como Vila Maria, Vila Guilherme, Tucuruvi, Jardim Japão, City América e Parque São Domingos.

Na Rua São Carlos Pinhal, nos Jardins, uma árvore saiu por completo da calçada com a raiz e caiu por cima de dois carros, destruindo a parte superior de um dos veículos.

Segundo o porteiro Gilvan, que trabalha em um flat na rua Itapeva e prestou auxílio a um dos casais envolvidos no acidente, a árvore caiu muito próximo a cabeça de ambos, mas eles conseguiram escapar sem ferimentos. “Um milagre que eles não tiveram nada, só danos materiais, mas eles informaram que os carros têm seguro”, disse Gilvan.

Árvore atingiu carro na rua São Carlos do Pinhal, nos Jardins Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Continua após a publicidade

Paulistanos de outras regiões relatam instabilidade de energia, com a luz “piscando”. O Estadão procurou a Enel para saber o impacto da nova tempestade no fornecimento de energia. A companhia confirmou que as chuvas com rajadas de vento de até 55 km/h atingiram parte da área de concessão da distribuidora na noite desta quarta e interromperam o fornecimento de energia para alguns clientes, principalmente nas regiões Norte, Sul e Oeste

“Os bairros mais afetados pela tempestade foram: Vila Medeiros, Parque São Domingos, Santana, Barra Funda, Tucuruvi, Pirituba, Morumbi, Ipiranga e Jaguaré, e os municípios de Osasco e Cotia. A distribuidora seguirá com reforço das equipes em campo para normalizar o fornecimento de energia aos clientes que tiveram o serviço afetado”, disse a Enel, sem informar o número de domicílios prejudicados.

Funcionário da Enel conserta rede elétrica após temporal do dia 3; falta de luz voltou a atingir bairros da capital Foto: Daniel Teixeira/Estadão

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, até às 00h desta quinta-feira, 16, horário da última atualização, a corporação havia recebido 122 chamados para quedas de árvores, 11 chamados para enchentes/alagamentos e outros oito para desabamentos. Até o momento, não há registro de vítimas.

Segundo o CGE, áreas de instabilidade associadas ao calor e que se deslocaram das regiões de Campinas e Jundiaí estão provocando chuva moderada a forte em toda a cidade. A entrada da brisa marítima intensificou as precipitações. Há potencial para rajadas de vento, trovoadas e formação de alagamentos, informou o órgão.

O órgão informou que as estações de medição com os maiores índices pluviométricos foram Vila Mariana (61,4 milímetros), Ipiranga (41,2 mm), Lapa (40,8 mm), Vila Maria/Vila Guilherme (39 mm) e Pirituba (35,2 mm).

Continua após a publicidade

A cidade de São Paulo, assim como boa parte do País, vive uma intensa onda de calor. Nesta quarta-feira, a média da temperatura máxima na capital ficou em 36ºC, mas a sensação térmica chegou a mais de 40ºC em alguns bairros. O clima deve continuar quente nesta quinta, quando os termômetros podem bater os 38ºC.

Cidade ainda se recupera do último apagão

No último dia 3, um temporal com ventos de até 103,6 km/h provocou oito mortes em São Paulo, derrubou centenas de árvores e levou a apagões na cidade. Vários bairros da capital e cidades de Região Metropolitana ficaram uma semana sem energia. A região de Cotia, por exemplo, uma das mais atingidas pela falta de energia elétrica, ficou novamente sem luz nesta quarta-feira.

A atuação da concessionária durante a crise motivou vários questionamentos do poder público. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar a atuação da Enel.

A Prefeitura de São Paulo acionou a empresa na Justiça alegando quebra de contrato de concessão. A Câmara Municipal instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a conduta da empresa.

Reportagem em atualização