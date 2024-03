Tarcísio afaga Lira em jantar e fala em preocupação com reajuste do mínimo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), participaram nesta segunda-feira, 4 - fora da agenda oficial de ambos -, de um dos jantares promovido pelo grupo Esfera Brasil, em São Paulo. Apesar de Lira ter sido o destaque do encontro, segundo fonte, Tarcísio foi convidado a falar no evento. Na sua mensagem aos empresários e banqueiros, o governador afagou o líder da Câmara, a quem chamou de “guardião” e “fiador” das reformas aprovadas recentemente no Legislativo, e demonstrou preocupação com a saúde fiscal do País.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foto: Francisco Cepeda/Governo do Estado de SP