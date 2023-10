Tarcísio ouve 320 prefeitos e 60 deputados por venda da Sabesp

O projeto de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) mostrou o estilo de governar de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Antes de encaminhar o texto para a Assembleia Legislativa, o governador de São Paulo se reuniu pessoalmente com representantes de 320 dos 375 municípios atendidos pela companhia.

Tarcísio apresentou o texto a 60 deputados estaduais em reunião no Palácio dos Bandeirantes, antes de enviar o projeto em regime de urgência, nesta terça, 17. A articulação prévia contrasta com a atuação de grande parte dos políticos, que geralmente mandam a proposta para o Legislativo sem antes afinar o discurso e desconstruir os argumentos da oposição.

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Com a técnica, Tarcísio busca evitar surpresas na hora da votação. Na linha de, quando entra em campo, o jogo já está combinado.

O governador que teve a habilidade politica questionada no início da gestão, por ser considerado de viés técnico.

A interlocutores, o governador afirma que, se o projeto for aprovado será na base do convencimento. “Não haverá troca de cargos”, tem sido taxativo, descartando novas mudanças no seu secretariado.