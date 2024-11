Tereza Cristina cobra explicações de CEO do Carrefour Brasil sobre crise das carnes

A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) vai cobrar explicações do CEO do Carrefour no Brasil, Stéphane Maquaire, sobre o boicote da companhia francesa às carnes do Mercosul. A parlamentar disse à Coluna do Estadão/Broadcast Agro que vai chamar Maquaire para uma audiência na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. O requerimento para audiência será protocolado nas próximas horas pela senadora na Casa.

PUBLICIDADE A reação da ex-ministra é em resposta ao comunicado recente do CEO mundial do Carrefour, Alexandre Bompard, de que a varejista se compromete a não vender carnes do Mercosul, independentemente dos “preços e quantidades de carne” que esses países possam oferecer. O empresário afirmou que esses produtos não respeitam requisitos e normas do mercado francês. O Carrefour França disse que a medida é restrita apenas às unidades francesas, enquanto o Carrefour Brasil afirmou que não há mudanças na operação local. “Não há qualquer razão real, a não ser o protecionismo francês a seus produtos, que recebem altos subsídios, para essas medidas injustas, que merecem mais do que indignação, merecem resposta recíproca”, declarou a senadora.

Tereza Cristina, senadora e ex-ministra da Agricultura Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Como mostrou a Coluna/Broadcast Agro, Tereza Cristina também quer explicações do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, sobre os boicotes de gigantes companhias francesas ao agronegócio brasileiro. Ela protocolou requerimento para chamar Lenain para audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, da qual ela é titular.

“Queremos que ele explique a eterna objeção da França ao acordo entre Mercosul e União Europeia e essa ameaça de boicote, totalmente descabida, à carne do Brasil e do Mercosul pelo Carrefour francês”, afirmou a senadora na última sexta-feira. A senadora vai pedir urgência quanto à tramitação do requerimento ao presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Renan Calheiros (MDB-AL), com expectativa de votação do convite na próxima quinta-feira e eventual audiência na próxima semana.

A ex-ministra repudia os questionamentos do bloco sobre o controle sanitário do Brasil, além das reiteradas divergências quanto à lei antidesmatamento, que deve entrar em vigor em 30 de dezembro de 2025.

Nos últimos dias, cresceu a crise entre o Carrefour e a indústria de carnes brasileira, com frigoríficos suspendendo o fornecimento de produtos ao Grupo Carrefour - Carrefour, Atacadão e Sam’s Club - no Brasil. Mais cedo, o Grupo Carrefour Brasil reconheceu, em nota, impactos advindos da ruptura de fornecimento de carnes pela indústria nacional, mas reforçou que não há desabastecimento dos produtos em suas lojas.