Valdemar diz que indiciamento de Bolsonaro não impacta campanhas do PL

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não traz prejuízos políticos para as campanhas do partido nas eleições municipais deste ano. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 4, por supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro no caso das joias sauditas, revelado pelo Estadão.

“Isso não impacta as eleições. Nós queremos Bolsonaro em destaque na campanha do PL”, afirmou Valdemar à Coluna do Estadão. O dirigente partidário, contudo, evitou avaliar o mérito do indiciamento.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), Valdemar e Bolsonaro estão impedidos de se comunicar. Os dois são investigados por suposta tentativa de golpe de Estado.