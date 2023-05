“Você votaria num candidato gay?”, PSDB faz pesquisa com eleitorado

Na tentativa de se comunicar melhor com o eleitorado, o PSDB iniciou uma série de pesquisas para saber como e em quais temas deve entrar no debate nacional. A sigla também vai começar a fazer, a partir deste sábado, 27, “seminários de escuta” nas cinco regiões do País. O primeiro será em Salvador.

Nos levantamentos, o PSDB pergunta, por exemplo, o que faria uma pessoa se identificar com um político e se votaria num candidato gay. O atual presidente nacional do partido é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu publicamente a homossexualidade em julho de 2021, e é uma aposta da sigla para as eleições presidenciais de 2026.

Presidente do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em jantar com prefeitos da legenda. Foto: Divulgação - 26/04/2023

Uma das avaliações internas na legenda é de que o partido está muito fora do debate nacional atual e que vem encolhendo sua presença no debate público desde que ficou fora do segundo turno na eleição presidencial de 2018 e, principalmente, depois que nem sequer conseguiu lançar candidato em 2022.

Outra leitura é de que o eleitorado não sabe identificar quais são as bandeiras do partido. No máximo, relaciona os tucanos com a pauta liberal das privatizações, mas não consegue apontar, por exemplo, qual é o posicionamento do PSDB em assuntos como aborto, drogas, meio ambiente, entre outros.