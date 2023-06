Zanin faz beija-mão no Senado mas pula o gabinete de Sergio Moro

Um dia depois de ter sua sabatina marcada no Senado, o advogado Cristiano Zanin Martins iniciou cedo um beija-mão aos parlamentares. Mas pulou o gabinete do senador Sergio Moro (União-PR).

O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF) faz visita a senadores na manhã desta terça-feira (13) no Congresso Nacional. 13/06/2023. Foto: WILTON JUNIOR

Em busca de apoio para ter o nome aprovado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Zanin chegou antes das 9h da manhã desta terça (13). Foi ao gabinete do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que fica no mesmo corredor do parlamentar paranaense. Passou direto pela porta e seguiu para uma conversa com o senador Lucas Barreto (PSD-AP).

Sergio Moro já estava em sua sala, mas nem sabia da presença do ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sala ao lado. Saiu para suas atividades nas comissões e apenas se deparou com toda a imprensa que aguardava Zanin no corredor. Perguntado se o advogado o procurou, não respondeu. O ex-juiz tem feito duras críticas à escolha de Lula para o STF.

O indicado do presidente para o Supremo continua o périplo ao longo de todo o dia. À tarde, por exemplo, terá encontro com a bancada do PSD, na liderança do partido.

Ele será sabatinado no próximo dia 21 na Comissão de Constituição e Justiça. Ainda enfrenta fortes resistências do grupo de oposição ao atual governo.

Na semana passada, para tentar melhorar sua aceitação, participou de várias conversas com representantes da bancada evangélica.