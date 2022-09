Com Ipespe, agregador ‘Estadão Dados’ mostra Lula com 51% e Bolsonaro com 36% dos votos válidos Foto: Bruno Kelly/Reuters; Pedro Kirilos/Estadão; Werther Santana/Estadão; e Ueslei Marcelino/Reuters[

Por Daniel Bramatti Entram na Média Estadão Dados os números das empresas que divulgaram pelo menos um levantamento nos últimos 8 dias Por Daniel Bramatti Continua após a publicidade