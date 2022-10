Com Zema e Kalil, eleição ao governo de Minas Gerais opõe ‘ex-outsiders’

“Outsiders” nas últimas eleições, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) disputam o Palácio Tiradentes imbuídos de sentimentos políticos e apresentando suas iniciativas como governantes experientes, ao contrário dos discursos adotados nas eleições municipais de 2016 e estaduais de 2018, em que ambos se apresentaram ao eleitor como não políticos e bons gestores na iniciativa privada.

Neófitos em política, eleitos representando uma diferença em relação à polarização entre PSDB e PT a que os mineiros estavam acostumados havia três décadas, ambos foram vitoriosos na esteira da crise que afetou lideranças tradicionais de Minas. Agora, Zema e Kalil se apresentam como gestores públicos com experiência.

O atual governador sempre esteve na liderança nas pesquisas de intenção de voto e se manteve à frente no último levantamento do Ipec, divulgado neste sábado, 1º. Zema apareceu com 50% dos votos válidos, ante 42% de Kalil. Foram ouvidos 2 mil eleitores em 104 municípios. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número MG-09012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-06476/2022. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Definido como um Bolsonaro sem linguagem agressiva, Romeu Zema aparece melhor entre o eleitorado com maior escolaridade e maior renda. Ou seja, aqueles que dependem menos de políticas públicas.

Kalil está mais vinculado às camadas populares. O político do PSD acertou aliança formal e se apresenta como candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repetindo motes do petista, como o de cuidar dos mais pobres.

Por sua vez, Zema que apoiou Bolsonaro ainda no primeiro turno em 2018, nestas eleições evitou vincular seu nome ao do presidente que, também de acordo com as pesquisas de intenção de votos, mantém um segundo lugar e uma desvantagem acentuada para o petista no Estado, com cerca de 20 pontos porcentuais atrás.

Embora siga líder da disputa e favorito à reeleição, Zema viu sua distância para Kalil diminuir seguidamente nas últimas semanas, o que aumenta a possibilidade de levar a definição do pleito em Minas para o segundo turno. Na pesquisa anterior do Ipec, por exemplo, divulgada no dia 27 de setembro, Zema tinha 53% das intenções de voto e Kalil estava com 39%.

Além do governador e do ex-prefeito, concorrem o senador Carlos Viana (PL), jornalista e apresentador de programas de rádio (terceiro colocado com apenas 4%); o ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), economista e quadro histórico da legenda; Vanessa Portugal (PSTU), funcionária pública; Lorene Figueiredo (PSOL), professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Cabo Tristão (PMB), policial militar e analista de sistemas; Indira Xavier (UP), coordenadora de organismos que atendem mulheres vítimas de violência; Lourdes Francisco (PCO), professora aposentada; e, finalmente, Renata Regina (PCB), fotógrafa e doula.