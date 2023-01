Comando militar do Sudeste se prepara para desmontar acampamentos bolsonaristas em SP

O Comando Militar do Sudeste se prepara para desocupar todas as áreas obstruídas por bolsonaristas em São Paulo em cumprimento à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O Estadão apurou que o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, aguarda instruções de Brasília enquanto negocia com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, agora sob o comando do capitão Derrite, deputado federal bolsonarista indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bolsonaristas protestam contra o resultado da eleição presidencial na região do Comando Militar do Sudeste.

A expectativa é de que o ‘bom senso’ prevaleça e que tudo seja feito sem conflito, mas a determinação será de desmonte, sem exceções. Na capital, os golpistas se concentram na Avenida Sargento Mario Kozel Filho, que fica em frente a quartel e também dá acesso ao prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo, na região do Ibirapuera, zona sul.

Neste domingo, enquanto vândalos invadiam os prédios dos Três Poderes em Brasília e depredavam o patrimônio público, um pequeno grupo de bolsonaristas chegou a fechar as pistas da Avenida 23 de Maio no sentido centro. O ato, no entanto, foi rapidamente desmobilizado por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Pelas redes sociais, Tarcísio afirmou que não vai admitir invasões ou atos violentos em São Paulo. Segundo ele, “manifestações perdem a legitimidade e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitiremos isso em SP!”