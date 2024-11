Evento no Planalto reúne Lula, Tarcísio e Nunes; Alckmin lembra que na ditadura não era assim

Em seguida, resgatou memórias da ditadura militar: “Fui vice-prefeito da minha cidade natal [Pindamonhangaba-SP] no período triste da ditadura no Brasil, onde nós prefeitos éramos separados pelo partido político.” Ele lembrou que, por ser contra os militares, ganhava uma pulseira de cor diferente. “Só tinha reunião com o governo federal quem era do partido do presidente. A democracia é o respeito ao povo”, concluiu.

Os mandatários, de posições ideológicas divergentes, se uniram em um momento de tensões políticas elevadas, na qual Tarcísio defende o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do indiciamento pela PF, que por sua vez, o acusa de liderar um plano para assassinar Lula e Alckmin, além do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.